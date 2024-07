W sierpniu 2021 roku Roger Salla oświadczył się Karolinie na rajskich wakacjach na Malediwach. Zdobył się na bardzo romantyczny gest - w trakcie romantycznej kolacji na plaży na wielkim billboardzie pojawiło się pytanie "Czy wyjdziesz za mnie?". Pisarek oczywiście odpowiedziała tak. Następnie okazało się, że Salla podarował ukochanej pierścionek zaręczynowy z diamentem wart około... 200 tysięcy złotych!

Szczerze mówiąc, wtedy się nie stresowałem, bo byłem pewny swojej decyzji. Miałem cichą nadzieję albo wierzyłem w to, że powie tak. Jak już wiedziałem, że muszę to zrobić, to w tym momencie zacząłem się stresować - mówił Salla w jednym z wywiadów.