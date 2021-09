Karolina Pisarek przyłapana na romantycznej randce z narzeczonym! Nowe zdjęcia paparazzi

Karolina Pisarek z " Top Model " jest znowu zakochana! Od kilku miesięcy jej serce należy do Jaime'go Camary, brazylijskiego kierowcy wyścigowego. To właśnie z nim zamieszkała w Stanach. Co mówi o związku z 17 lat starszym mężczyzną? Modelka po raz pierwszy zdradziła tak dużo szczegółów na temat swojej nowej miłości. Jak to możliwe, że połączył ich jego 11-letni syn? Zobacz także: Karolina Pisarek ma już nowego partnera! Jest od niej starszy o 17 lat! Karolina Pisarek szczerze o związku z 17 lat starszym Jaimem Camarą Nowy partner Karoliny Pisarek to Jaime Camara - zawodowy kierowca rajdowy pochodzący z Brazylii. Ukochany modelki ma 39 lat i opiekuje się 11-letnim synem Luccą. To właśnie dzięki niemu się poznali! Lucca obserwował coś przez lornetkę na oceanie i zapytałam "Co tam oglądasz?" i poznałam Luccę i porozmawialiśmy. Nawet nie wiedziałam że Jaime jest jego tatą, potem się dopiero okazało. - wyznała podczas transmisji na żywo z Plejadą Karolina i Jaime znają się dopiero od kilku miesięcy ale już zamieszkali razem. Co spowodowało podjęcie tak szybkiej decyzji o wspólnym zamieszkaniu? Tym bardziej, że ich domy dzielą tysiące kilometrów? Jak poznałam Jaime'go to mówił od samego początku: "wprowadź się do mnie". Ja na początku mówiłam "słuchaj, ja wracam do Polski. Tam jest mój kraj, mój dom, moja praca" i wróciłam do Polski a on przyleciał za mną. Był w Polsce ok. 2 miesiące i uznaliśmy, że czas na Miami, żeby odwiedzić. Miałam przyjechać na 10 dni ale zostałam trochę dłużej bo... 2 miesiące i co będzie dalej to zobaczymy. Karolina przyznała, że partner ujął ją swoją dojrzałością i szacunkiem do kobiet. Pokochała go za to, że jest...