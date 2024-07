Już dziś, 10 czerwca, odbędzie się huczny ślub Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Ceremonia rozpocznie się po godzinie 16. w luksusowym hotelu, a wśród gości nie zabraknie gwiazd i influencerów, z Klaudią El Dursi na czele. Jakiś czas temu Karolina Pisarek opowiadała nam, jak poznała swojego wybranka. Przypomnijcie sobie ich romantyczną historię!

Karolina Pisarek o swojej relacji: "Jestem bardzo zakochana"

Karolina Pisarek z wielką chęcią dzieli się z fanami tym, co u niej słychać. Jej ostatni związek ze starszym o 17 lat Jaimiem Camarą, kierowcą rajdowym, zakończył się nagle. Modelka mówiła wówczas, że życzy byłemu partnerowi jak najlepiej i pragnie skupić się jak na razie tylko na swojej karierze.

Co się stało, że Roger, nowy partner modelki, zdobył jej serce i okazał się być tym jedynym? Tak zakochanej Karoliny Pisarek fani jeszcze nie widzieli! Modelka na swoim Instagramie często zamieszcza zdjęcia czy nagrania z ukochanym, w których opisuje partnera romantycznymi określeniami: jako swoją drugą połówkę, bratnią duszę czy najbliższą osobę. Karolina Pisarek mimo tych miłosnych wyznań i tak zaskoczyła fanów informacją o oświadczynach. Jak to się stało, że modelka jest aż tak zakochana? Za co najbardziej ceni swojego partnera? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo.

Karolina Pisarek zdobyła serca widzów swoim występem w 5. edycji "Top Model". Modelka od samego początku pokazała silny i zdecydowany charakter. Dla Karoliny nie było zadania nie do wykonania czy słabości nie do przeskoczenia. Jej pracowitość wspaniale pomogła jej w osiągnięciu międzynarodowej kariery. Nic więc dziwnego, że jej narzeczony zaimponował jej swoją wytrwałością...

