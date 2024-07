Karolina Pisarek zagrała w głośnym filmie "365 dni. Ten dzień". Modelka oraz uczestniczka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wcieliła się w rolę ciężarnej Amelii, siostry Nacho (w tej roli Simone Susinna)! Jak to się stało, że znalazła się na planie produkcji? Czy jej partner był zazdrosny o przystojniaków z filmu?

Karolina Pisarek o roli w "365 dni"

Karolina Pisarek zasłynęła w "Top Model", ale nie ogranicza się tylko do modelingu. Niedawno spróbowała swoich sił jako wokalistka w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a także zadebiutowała jako aktorka i to od razu w głośnej (a co za tym idzie hitowej) produkcji "365 dni. Ten dzień". Pisarek wcieliła się w rolę ciężarnej Amelii, czym mocno zaskoczyła swoich fanów. Czy to oznacza, że Karolina zdecyduje się teraz na karierę w filmie?

Pochodzę do życia tak, że pragnę spróbować wszystkiego, aby dowiedzieć się więcej o samym sobie, trzeba próbować różnych rzeczy. Ja zawsze stawiam na rozwój - mówi nam Karolina.

Czy jej narzeczony Roger Salla, z którym wkrótce bierze ślub, był zazdrosny o przystojniaków z filmu, z którymi grała? Zobaczcie!

