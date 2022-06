Sylwia Przybysz podczas relacji na InstaStories opublikowała zaskakujące zdjęcie. Młoda gwiazda i Jan Dąbrowski od kilku miesięcy pokazywali przygotowania do ślubu, a teraz w sieci pojawiła się fotka pięknej obrączki. Czy to oznacza, że uroczystość już się odbyła, a zakochani powiedzieli sobie "tak"? Jest komentarz Sylwii Przybysz! Sprawdźcie, co napisała! Sylwia Przybysz już po ślubie? Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. Piosenkarka i popularny YouTuber doczekali się dwóch córek- Pola urodziła się w styczniu 2020 roku, a Nela przyszła na świat nieco ponad rok później. Fani z pewnością doskonale wiedzą, że para już jakiś czas temu rozpoczęła budowę ogromnego domu, ale to nie koniec rewolucji w ich życiu- zakochani nie ukrywają, że chcą wziąć ślub. Piosenkarka wybrała już suknię ślubną i razem z narzeczonym uczyli się pierwszego tańca. Ostatnio Sylwia Przybysz bawiła się również na wieczorze panieńskim. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski do tej pory nie zdradzili, kiedy ma się odbyć ich ślub, ale teraz piosenkarka pokazała piękną obrączkę! - Wyczyszczone przed ślubem- napisała krótko Sylwia Przybysz. Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochwalili się swoim szczęściem! "Nasze nowe dziecko" Wszystko wskazuje więc na to, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski jeszcze nie powiedzieli sobie tak, a ich ślub wciąż jest przed nami. Kto wie, być może zakochani powiedzą sobie sakramentalne "tak" już w najbliższy weekend? Jedno jest pewne - ślub Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego z pewnością będzie jednym z największych wydarzeń w tym roku. My już czekamy na zdjęcia młodej pary! Zobacz także: Sylwia Przybysz pokazała więcej zdjęć z wieczoru panieńskiego. "Mam przepiękne wspomnienia"...