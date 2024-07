Patricia Kazadi długo nie mogła pozbierać się po rozstaniu z poprzednim facetem. Mężczyzna mieszkał w Los Angeles i związek na odległość wiele kosztował gwiazdę, ale w końcu udało się jej wyjść na prostą i na nowo uwierzyła w siebie. Przypomnijmy: Kazadi już nie płacze po związku. Gwiazda na okładce "Vivy!"

Wszystko wskazuje też na to, że w życiu Kazadi pojawił się również nowy mężczyzna, którym piosenkarka już zdążyła pochwalić się na Instagramie. Kim jest tajemniczy adorator? Jak donosi "Fakt", u boku Patricii możemy oglądać teraz Christiana Eyengę - na co dzień koszykarza Stelmetu Zielona Góra, kiedyś występującego w USA i m.in. słynnej drużynie Orlando Magic. Podobno Kazadi jest tak zadurzona w sportowcu, że para jest nierozłączna - Patricia jeździ do Zielonej Góry na mecze ukochanego, a on towarzyszy jej np. w podróży do Stanów, gdzie kręciła swój ostatni klip.

Nowy facet Kazadi. Pasują do siebie?

