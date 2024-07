Przez ostatnie tygodnie internauci na stronie internetowej jednej z wrocławskich gazet mogli głosować na gwiazdę, która ich zdaniem powinna przyjechać do Polski. Oczywiście wśród nominowanych nie mogło zabraknąć takich gwiazd jak One Direction czy też The Rasmus, ale cały plebiscyt wygrała nieznana szerszej publiczności Marzia Gaggioli - włoska piosenkarka, autorka tekstów, śpiewająca w wielu językach - a co najważniejsze - gwiazda internetu, zdobyła ponad 24 tysiące głosów.

Fani zgromadzeni na Facebooku od kilku dni organizowali wydarzenia w których zachęcali do głosowania na swoją idolkę, sama Marzia nie pozostała obojętna i na swoim profilu umieszczała informację o plebiscycie.



Wrocław w tym roku znów nie doczekał się na Stadionie Miejskim koncertu, o którym mówiłaby cała Polska. Może to dlatego, że decyzje o tym, kogo zaprosić do naszego miasta zapadają za urzędniczymi biurkami? Czas to zmienić! Pokażcie, jakiej gwiazdy chcecie we Wrocławiu w 2015 roku - pisali redaktorzy serwisu, gdzie zamieszczono sondę.



Na profilu artystki na YouTube znajduje się kilkadziesiąt różnych utworów w językach z całego świata. Nie brakuje tanecznych hitów jak również poważnych utworów. Wybierzecie się na koncert? My przeczuwamy, że to będzie wielkie wydarzenie.

