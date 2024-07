Konkursy Miss wciąż są w naszym kraju niezwykle popularne. Największym prestiżem mogą się obecnie poszczycić wybory Miss Polonia, które w ostatnich miesiącach przechodziły sporo zmian z uwagi na zwolnienie w atmosferze skandalu Małgorzaty Herde, dotychczasowej Dyrektor Generalnej. Jej następca ogłosił już termin kolejnych wyborów, a także kandydatki, które powalczą o koronę najpiękniejszej Polki. Przypomnijmy: Gwiazdy Miss Polonia na konferencji. Ogłoszono datę i kandydatki do nowych wyborów

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się też lokalne konkursy. Ostatnio w Dzień Dobry TVN pojawiła się Miss Warmii i Mazur 2014, Katarzyna Gajewska. Piękna i zaledwie 22-letnia blondynka może się jednak poszczycić już całkiem pokaźnym portfolio, m.in. pracą w tureckiej telewizji. I to właśnie o tej przygodzie postanowiła opowiedzieć w popularnej śniadaniówce. Gajewska była prezenterką dużej stacji A9 przez dwa lata, choć... nie potrafiła mówić po turecku.



Na początku pojechałam na kontakt modelingowy do Turcji, gdzie dostałam się do telewizji. Byłam na kilku nagraniach, byłam ozdobą, siadałam, uśmiechałam się, nic nie mówiłam, to była moja praca. Później wróciłam do Polski, lecz cała Turcja huczała od plotek na mój temat, że jaka piękna dziewczyna, żeby wróciła, że chcieliby ją jeszcze zobaczyć. Zadzwonili po mnie, spakowałam się i następnego dnia już byłam w Turcji. Nie mówiłam kompletnie nic po turecku, potrafiłam tylko się przywitać i to by było na tyle. Po prostu czytałam napisy tureckie. Zostałam nauczona dykcji, myślę, że tylko w ten sposób dałam radę - zdradziła.