Jak zwrócić na siebie uwagę, kiedy na imprezie większe zainteresowanie budzą inne gwiazdy? No właśnie tak. Światowej sławy polska wokalistka operowa i uczestniczka Eurowizji Izabela Kopeć pozując do zdjęć na pokazie MMC wysunęła język. W ten sposób pozdrowiła wszystkich fotoreporterów, gości i czytelników, którzy dzisiaj mają okazję oglądać to zdjęcie.

Taka sytuacja jest o tyle paradoksalna, że niedawno Kopeć pouczała Patrycję Wojnarowską podczas jednego z wywiadów. Przerwała rozmowę, a następnie tłumaczyła, że nic dla niej nie osiągnęła. Teraz Izabela poszła w jej ślady (no, prawie).

Nowa skandalistka?

