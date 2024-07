Miranda Kerr słynie z czynnego udziału w akcjach społecznych. Ostatnio piękna Australijka poparła akcję mającą na celu zapobiegać samobójstwom wśród młodzieży. Kampania "Too Many, Too Soon Kids Helpline" ma na celu zachęcać młodych ludzi do dzwonienia na bezpłatną linię, co zapewni im pomoc i wsparcie w przezwyciężeniu problemu.

Co ważne, rodzina męża Mirany, Orlanda Blooma, osobiście zetknęła się z taką tragedią. W 2009 roku kuzyn aktora odebrał sobie życie. krokiem.

- Nie ma zbyt wielkiej świadomości dotyczącej usług dostępnych dla dzieci, które borykają się z podobnymi problemami, dlatego w pełni popieram tę świetną inicjatywę. Jeśli uda nam się dotrzeć chociaż do jednego dziecka i zapewnić je, że jest ktoś, kto chce je wysłuchać, wiem, że może to pomóc w uratowaniu jego życia. Wierzę, że jeśli mój kuzyn wiedziałby o infolinii Kind Helpline, mogłaby ona uratować jego życie - powiedziała Miranda na konferencji prasowej.

Trzymamy kciuki za efekt kampanii.

