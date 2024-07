Kazik Staszewski który od kilkunastu lat cieszy się popularnością wśród fanów muzyki niekomercyjnej został zaproszony do rozmowy z gazetą "Wprost". O dziwo, zamiast o muzyce i planach zawodowych rozwodził się na temat... Dody. Stwierdził, że jego twórczość jest bardziej edukująca niż piosenki Rabczewskiej, chociaż sam nigdy nie słuchał jej muzyki.

- Niedługo będę jej sąsiadem. Przeprowadzamy się i dowiedziałem się, że tam mieszka. A co do jej muzyki, to nie jestem w stanie zanucić ani jednej piosenki.