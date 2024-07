Kayah zawsze należała do najzgrabniejszych, najbardziej ponętnych polskich gwiazd. Nie przez przypadek gościła m.in. na łamach pisma "Playboy", ukazując w pełni swoje wdzięki. Ostatnio jednak piosenkarka doszła do wniosku, że zanadto przybrała na wadze tu i ówdzie. Wniosek był błyskawiczny - należy popracować nad sobą!

Jak informuje "Fakt" fizyczna przemiana gwiazdy miała związek z angażem w programie "The Voice of Poland – Najlepszy głos". Kayah chciała przed milionami telewidzów prezentować się nienagannie. Efekt? W krótkim czasie schudła aż o 10 kilo! Dziennik donosi, że nie potrzebowała do tego żadnej specjalnej diety ani ćwiczeń. Po prostu wyrzuciła ze swojego jadłospisu jasne pieczywo, napoje gazowane i przede wszystkim zaczęła więcej się ruszać - uprawia spacery, a w wolnych chwilach ćwiczy w domu.

Efekty są widoczne gołym okiem. Tylko pogratulować formy!

