W Hollywood od kilkunastu miesięcy trwa prawdziwe baby boom. Kolejne aktorki, piosenkarki i celebrytki zachodzą w ciążę, a te, które już poród mają za sobą, zachwycają szczupłymi sylwetkami i stylowymi bobasami. Nadciąga jednak dużo mniej pozytywna moda, mianowicie tzw. "sezon na rozstania". Przedwczoraj zaskoczył wszystkich znany wokalista. Przypomnijmy: Żyją tym całe Stany: Autor hitu "Blurred Lines" rozstaje się z żoną!

Dziś amerykańskie media obiegła kolejna wiadomość oraz wycieczka do "Splitsville" (określenie miejsca dla rozwodników - przyp. red.), tym razem nie mniej szokujący. Jak donosi E!, Katy Perry rozstała się z Johnem Mayerem. Podobno to decyzja piosenkarki, a sam zainteresowany dowiedział się o niej zaledwie kilka dni temu. Jest to o tyle zaskakujące, że jeszcze tydzień temu prasa spekulowała o zaręczynach pary, gdy na palcu Katy pojawił się błyszczący pierścionek. Jak widać, miał on niewiele wspólnego z przypieczętowaniem ich miłości.

Współczujemy Katy, ale jest jedno pocieszenie - wokalistki ze złamanym sercem komponują wielkie przeboje!

