Katherine Heigl, na nowojorską premierę swojego najnowszego filmu „One For The Money” wybrała seksowną i elegancką suknię w kolorze czerwonym. Odpowiedzialnym za projekt kreacji jest Hervé L. Leroux.

A Hervé L. Leroux to nikt inny jak Hervé Léger, twórca słynnej bandażowej sukienki. Designer po tym jak stracił prawo do używania tej nazwy zaczął tworzyć pod nowym pseudonimem. Nie zmieniło to jednak jego stylu i wciąż tworzy niesamowite projekty, które sprawiają, że kobieta zawsze wygląda w nich niesamowicie.

Tak jak to jest w przypadku Katherine Heigl. Wysoka blondynka w czerwieni. Cudo.

