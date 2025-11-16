Katarzyna Cichopek szokuje cenami środków czystości

25 października Katarzyna Cichopek poślubiła Macieja Kurzajewskiego. Choć uroczystość była wydarzeniem pełnym emocji i zgromadziła wielu znanych gości, w tym także polityków, para młoda nie miała czasu na podróż poślubną. W rozmowie z mediami Cichopek przyznała, że obowiązki zawodowe, w tym prowadzenie programu "Halo, tu Polsat", uniemożliwiły im natychmiastowy wyjazd.

Zamiast odpoczynku, aktorka rzuciła się w wir pracy i ogłosiła rozpoczęcie własnego biznesu. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała o wprowadzeniu na rynek autorskiej linii środków czystości. Celebrytka podkreśliła, że są to produkty nowoczesne, naturalne i probiotyczne, które mają wspierać zdrowe środowisko w domach użytkowników.

Katarzyna Cichopek ogłosiła nowy projekt. Teraz mierzy się z krytyką

Linia środków czystości sygnowana przez Katarzynę Cichopek miała być odpowiedzią na potrzeby rynku. Jednak ceny produktów wzbudziły ogromne emocje. Za środek do czyszczenia łazienki trzeba zapłacić 89 zł, a za płyn do mycia podłóg – 85 zł. To właśnie te kwoty wywołały największą krytykę.

Cichopek argumentuje, że jej środki są bezpieczne dla zdrowia domowników, w tym dzieci i zwierząt. Podkreśla, że używanie ich nie tylko czyści powierzchnie, ale także poprawia jakość powietrza i wspiera zdrowie domowe. Mimo to, dla wielu fanów celebrytki te argumenty nie tłumaczą tak wysokich kosztów.

Komentarze w mediach społecznościowych nie pozostawiają wątpliwości – wiele osób jest rozczarowanych postawą Katarzyny Cichopek. „Nie należę do osób biednych, ale te ceny to przesada! Za płyn do naczyń w dobie zmywarki 89 zł?”, napisała jedna z internautek. Kolejna dodała: „Płyn do mycia naczyń za 85 zł? Chyba kogoś lekko odkleiło”.

Cichopek tłumaczy się z cen produktów

W odpowiedzi na krytykę Katarzyna Cichopek nie wycofuje się z obranej drogi. Na swoim profilu wyjaśnia, że stworzenie linii produktów opartych na naturalnych składnikach i probiotykach wiąże się z wyższymi kosztami produkcji. „Używając naszych produktów, dbasz nie tylko o czystość, ale również o zdrowie swoje, swojej rodziny i domowych czworonogów”, zaznaczyła.

