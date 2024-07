Katarzyna Cichopek na konferencji "Z serca dla dzieci"

1 z 5

Dziś jednak była ważna okazja. W Warszawie odbyła się konferencja rozpoczynająca akcję „Z serca dla dzieci” razem z Polskim Czerwonym Krzyżem, P&G i Kaufalndem. Twarzą akcji została Kasia:

Wielka siła akcji tkwi w tym, że każdy może się w nią włączyć i przyczynić do tego, by jak najwięcej dzieci w Polsce choć przez chwilę poczuło domowe ciepło. A pomóc jest przecież tak łatwo. Możemy to zrobić przy okazji codziennych zakupów, nie wydając dodatkowych pieniędzy. Zachęcam więc do przyłączenia się do tego działania. W ten sposób wszyscy możemy sprawić, że na twarzy jakiegoś dziecka w Polsce pojawi się uśmiech – mówiła Katarzyna Cichopek.

Aktorka na konferencji pojawiła się w czerwonej sukience i butach. Przełamała to białą marynarką. Myślicie, że wybrała czerwony total look, by nawiązać do akcji, której jest twarzą?

Inny powód nam nie przychodzi do głowy...

