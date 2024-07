Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciem ze swoją córką. 8-letnia Helenka to dosłownie kopia swojej sławnej mamy. Co więcej, wygląda na to, że wraz z pierwszym śniegiem obie dziewczyny już poczuły świąteczny klimat. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" i jej pociecha wystąpiły w identycznych stylizacjach.

Katarzyna Cichopek pozuje z córką w identycznych, świątecznych stylizacjach

Ostatnio Katarzyna Cichopek pochwaliła się nagraniem z córką, na którym mogliśmy zobaczyć, że 8-letnia Helenka jest bardzo utalentowana, a teraz gwiazda "M jak miłość" pokazała nowe zdjęcie ze swoją pociechą. Jak się okazuje, w domu prowadzącej "Pytanie na śniadanie" już panuje świąteczny klimat.

Na fotografii, którą gwiazda zamieściła na swoim Instastories, Katarzyna Cichopek i Helenka obejmują się ubrane w identyczne stylizacje ze świątecznym motywem. Jak widać mama i córka świetnie się dogadują i mają wiele sposobów na spędzanie wspólnego czasu. Dzianinowe sukienki w renifery, śnieżynki, gwiazdy betlejemskie i choinki przypominają długie świąteczne swetry - myślicie, że taki dodatek to jedna z ich rodzinnych tradycji? Podpis Katarzyny Cichopek mówi sam za siebie - aktorka "M jak miłość" bardzo dba o to, by dawać dziewczynce najlepszy przykład.

Bo z naszej energii czerpią następne pokolenia - napisała Katarzyna Cichopek.

@katarzynacichopek, Instagram

Trudno nie zwrócić również uwagi na podobieństwo Helenki do Katarzyny Cichopek, a bliźniacze stylizacje tym bardziej sprawiają, że wyglądają jak siostry! 8-letnia córka prowadzącej "Pytanie na śniadanie" zdecydowanie odziedziczyła po swojej mamie piękny uśmiech i delikatne rysy twarzy.

