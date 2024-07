Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej lubianych polskich gwiazd. Prowadząca "Pytania na śniadanie" i aktorka "M jak miłość" bardzo dba o swój kontakt z fani i chętnie dzieli się z nimi kulisami swojego życia prywatnego - a wszystko to za pomocą Instagrama. Teraz partnerka Macieja Kurzajewskiego uraczyła swoich obserwatorów niezwykłymi nagraniami, na której to nie ona, a jej 8-letnia córka Helenka jest największą gwiazdą! Katarzyna Cichopek uwieczniła moment, w którym dziewczynka śpiewa radiowe hity i jak się okazuje, Helenka ma prawdziwy talent. Takiego głosu dawno nie słyszeliśmy!

Katarzyna Cichopek pokazała niezwykłe nagranie córki! Helenka będzie zawodową piosenkarką?

Katarzyna Cichopek to jedna z tych gwiazd, która bardzo chroni prywatności swoich dzieci, jednak takim nagraniem nie mogła się nie pochwalić. Czemu w ogóle się nie dziwimy! Gwiazda "M jak miłość" pokazała na swoim InstaStory jak ona i jej 8-letnia córka umilają sobie czas w samochodzie. Jak się okazuje, dziewczyny uwielbiają szaleć do radiowych przebojów, a Helenka nie tylko zna na pamięć zagraniczne i polskie hity, ale również niesamowicie potrafi je zaśpiewać!

Na filmiku, którym podzieliła się z internautami Katarzyna Cichopek, słyszmy jak Helenka najpierw śpiewa "Ale jazz!" Sanah, a następnie "Call Me Maybe" Carly Rae Jepsen. Katarzyna Cichopek już raz pokazała muzyczny talent córki, chwaląc się, jak - wtedy jeszcze - 7-letnia dziewczynka gra na pianinie. Nie spodziewaliśmy się jednak, ze Helena ma do tego jeszcze talent wokalny. Jak śpiewa córka Katarzyny Cichopek? Koniecznie zobaczcie nasze wideo. Obiecujemy - będziecie oczarowani!

@katarzynacichopek, Instagram

@katarzynacichopek, Instagram