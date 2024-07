Dzień Dziecka to moment w roku, gdy rodzice spełniają niemal każdą prośbę swoich pociech. Wie o tym doskonale Katarzyna Cichopek, która 1 czerwca wybrała się z córką na zakupy, by spełnić życzenie dziewczynki i kupić jej wymarzony prezent. Co chciałaby dostać Helenka?

Tak Katarzyna Cichopek spędziła Dzień Dziecka z córką

Jak co roku, gwiazdy chętnie relacjonowały w internecie, jak spędzają Dzień Dziecka ze swoimi pociechami. Prezenty dla córek pokazali Anna i Robert Lewandowscy, a Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spędzili to święto już z nowo narodzoną córeczką Jaśminą. Do grona gwiazd, które pokazały, jak świętują Dzień Dziecka ze swoimi pociechami, dołączyła też Katarzyna Cichopek.

Katarzyna Cichopek pokazała na Instagramie, jak razem z córką, Helenką, wybrały się na zakupy do jednego z warszawskich butików z tekstyliami i dodatkami do domu. Jak powiedziała gwiazda, to właśnie jedno z takich akcesoriów było życzeniem Helenki z okazji Dnia Dziecka.

- Z okazji Dnia Dziecka wybrałyśmy się z Helenką na shopping. Potrzebny jest nam nowy koc piknikowy, który uwielbiamy i inne letnie akcesoria - wyjaśniła Katarzyna Cichopek.

Choć Katarzyna Cichopek ostatecznie nie pokazała, jaki upominek wybrała dla córki z okazji Dnia Dziecka, znając wyczucie stylu gwiazdy, możecie być pewni, że był to stylowy model. To niejedyny prezent, który Helena otrzymała w ostatnim czasie - pod koniec maja, z okazji pierwszej komunii świętej, Marcin Hakiel kupił córce rower.

Wygląda na to, że ostatni czas w życiu Katarzyny Cichopek zdecydowanie obfituje w okazje do świętowania. Niedawno gwiazda wyprawiła córce przyjęcie z okazji przystąpienia do pierwszej komunii świętej, a w miniony weekend Katarzyna Cichopek świętowała setne urodziny swojej babci.

W sprawach zawodowych prowadząca "Pytanie na śniadanie" również nie może narzekać na stagnację - 25 maja odbyła się gala wręczenia TeleKamer 2023, a jedną z nich, wspólnie z Maciejem Kurzajewskim, otrzymała właśnie Katarzyna Cichopek.

Wszystko wskazuje na to, że Katarzyna Cichopek bardzo dba o swoją relację z córką. Jakiś czas temu wybrała się wspólnie z Helenką na wakacje, gdzie, jak podkreślała, miała okazję do pokazania dziewczynce świata i wzmocnienia kobiecej więzi.

- Nasza kobieca przygoda. ????‍????Cudownie jest widzieć świat Jej oczami, a największym moim sukcesem jest to, że mogę go Jej pokazać - pisała Katarzyna Cichopek na Instagramie.

Podoba Wam się sposób na spędzenie Dnia Dziecka z córką, jaki wybrała Katarzyna Cichopek?

