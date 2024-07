Katarzyna Burzyńska jest już w 9. miesiącu ciąży! Z tej okazji gwiazda "Pytania na śniadanie" pochwaliła się jak tuż przed porodem prezentuje się jej coraz większy brzuszek. Na Instagramie pojawiło się zdjęcie przyszłej mamy - i musimy przyznać, że wygląda świetnie.

Ciąża zdecydowanie służy Katarzynie Burzyńskiej, która przy okazji rozpoczęcia ostatniego miesiąca ciąży w felietonie dla babyonline.pl zdradziła, że... zdarza się jej wykorzystywać swój odmienny stan w pracy!

Wykorzystuję moją ciążę, robię to. Z pracy ekipa odwozi mnie pod sam dom, moje materiały zgrywane są bez kolejki, a wywiad z Małgorzatą Sochą robię jako pierwsza, mimo sznureczka do niej. Wszyscy się boją, że ich zjedzą myszy. Albo poczucie winy. Gdybyście próbowali postawić się kobietom w ciąży, rewolucjom nie byłoby końca. My ciężarne, starłybyśmy Was na proch!- przyznaje Burzyńska.