Wiele polskich gwiazd marzy o zagranicznej karierze. Niestety zazwyczaj kończy się to wyłącznie na planach. Zaprzeczeniem tego stanu rzeczy jest Kasia Sowińska, która dwa lata temu porzuciła polski show-biznes i na stałe przeprowadziła się do Los Angeles. Tam jej talent został zauważony przez latynoską mega gwiazdę Luisa Miguela, który oczarowany głosem Polki zaprosił ją, aby śpiewała podczas jego światowego tournee. Przypomnijmy: Nie chcieli Sowińskiej w Polsce, a teraz podbija Amerykę Południową

Aktualnie Sowińska przebywa w Stanach, gdzie jest w ciągłych rozjazdach. AfterParty.pl udało się skontaktować z gwiazdą. W rozmowie opowiedziała nam o kulisach swojej kariery za oceanem.

- Moja współpraca z Luisem Miguelem rozpoczęła się dokładnie 1.5 roku temu od nagrania utworu Besame Mucho. Od tamtej pory jestem z nim w trasie koncertowej. Jest to już 3 światowe tournee do którego zostałam zaproszona przez Luisa. Jest mi niezmiernie miło być częścią tego wielkiego wydarzenia. Cały zespół liczy ok 50 osób. W skład muzyczny wchodzi orkiestra składająca się z 10 osób, Luis i Ja. Od ponad roku zagraliśmy ok. 130 koncertów zaczynając od Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Argentyny, Chile a obecnie zakończyliśmy trasę na Dominikanie, w Peru oraz Wenezueli, obecnie jesteśmy w Kolumbii, gdzie zagramy ostatnie koncerty - wyznała Kasia w rozmowie z AfeterParty.pl.