Kasia Sawczuk ma nowego faceta? Młoda aktorka kilka miesięcy temu rozstała się z Antkiem Królikowskim, ale wiele wskazuje na to, że Kasia nie rozpaczała długo po rozstaniu z aktorem. Przypominamy, że Sawczuk gra obecnie w serialu "Na noże", ale ma też na swoim koncie role m.in. w "Czasie honoru" czy filmie "Córki dancingu". Najwięcej w mediach pisało się o niej za czasów jej związku ze zwycięzcą programu "Agent", ale ten rozdział Kasia ma już za sobą. Aktorka po rozstaniu z Antkiem łączona była z Nikodemem Rozbickim oraz gwiazdorem serialu "Druga szansa" Maciejem Musiałowskim. Para chętnie chwaliła się wspólnymi zdjęciami na Instagramie, ale żadne z nich nie potwierdziło plotek o ich związku. Teraz z kolei Kasia Sawczuk została przyłapana przez jednego z paparazzi z kolejnym mężczyzną. Nie jest to ani Maciej, ani Nikodem. Tym razem towarzyszył jej przystojny brunet, z którym po krótkim spacerze weszła do domu. Zobaczcie zdjęcia!

