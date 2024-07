Jakiś czas jeden z tabloidów podał informację o udziale Kasi Cichopek w drugiej edycji popularnego show Polsatu - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Plotka szybko obiegła cały Internet, dotarła również do samej zainteresowanej, która szybko jednak zdementowała wszystkie spekulacje. Przypomnijmy: Cichopek nie przeszła castingu do drugiej edycji "TTBZ"? Jest komentarz wkurzonej aktorki

Niektórzy poszli jednak dalej, tłumacząc, że gwiazda nie przeszła castingów, gdyż zabrakło jej umiejętności. Ta plotka jeszcze bardziej rozzłościła Katarzynę. W rozmowie z lifestylenewseria.pl przyznała, że jest zbulwersowana takimi doniesieniami. Aktorka jeszcze raz podkreśliła, że jej nieobecność w show nie wynika z braku talentu:

Kiedy media piszą, że przegrałam casting, uderzają bezpośrednio w moje umiejętności. A taka rzecz się w ogóle nie wydarzyła, bo nie byłam na żadnym castingu, więc tym bardziej nie mogłam go przegrać. I to mnie bulwersuje, bo rozumiem "że brała udział, jest kandydatką, chciałaby, nie chciałaby" - niech wszyscy piszą jak chcą. Ale pisać, że nie przeszłam czegoś, bo nie umiem? Wydaje mi się, że produkcji jest na rękę, jak jest szum. Mnie nie jest jednak na rękę, kiedy ktoś pisze o moim braku umiejętności. I to mnie zbulwersowało. - przyznaje Cichopek