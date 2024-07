Upięcia w stylu retro, z warkoczem zaplecionym na przykład w formie korony wciąż są bardzo modne, a gwiazdy chętnie je noszą. Trochę nas to dziwi, bo fryzura ta nie należy do najbardziej "twarzowych". A jednak... Noszą ją m.in. Doda, Zosia Ślotała, czy Natalia Siwiec.

Ostatnio w tego typu upięciu pojawiła się Kasia Burzyńska podczas jednej z premier w Teatrze Komedia. Dziennikarka wybrała luźny splot, który bardzo pasował do jej zwariowanego temperamentu. Na szczęście do retro fryzury Kasia dobrała bardzo nowoczesną stylizację ze srebrnym t-shirtem. Look został zrównoważony i dzięki temu prezenterka nie wyglądała na przebraną. Jest całkiem nieźle jak na tego typu uczesanie. Co sądzicie?

