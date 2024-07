Karolina Szostak skomentowała krytyczną opinię Kuby Wojewódzkiego na temat gry polskich piłkarzy po meczu z Ukrainą. Dziennikarz bardzo słabo ocenił występy naszych piłkarzy w turnieju i stwierdził, że wygrywamy, bo mamy słabych przeciwników. Jak jego słowa skomentowała Karolina Szostak?

Każdy ma prawdo do własnego poglądu. Kuba tak widzi to spotkanie, komentatorzy widzą inaczej. To jest tak, że my mamy 40 milionów ludzi, czyli mamy tyle samo trenerów, arbitrów i tylu kibiców - powiedziała w wywiadzie dla Party.pl.