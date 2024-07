1 z 5

Czy to możliwe? Czy Karolina Szostak nadal chudnie? (Dieta Karoliny Szostak, jak schudła 20 kilogramów?) Wszystko wskazuje na to, że tak! Gwiazda Polsatu pojawiła się na imprezie z okazji 20-lecia magazynu VIVA!, która odbyła się we wtorek wieczorem w klubie SPATiF w Warszawie. Od Szostak nie można było odwrócić wzroku! Gwiazda w cekinowej sukience mini krojem przypominającą marynarkę (która dodatkowo podkreśliła jej nową figurę!) oraz w niebotycznie wysokich szpilkach w kolorze nude wyglądała jak milion dolarów!

Niektórzy twierdzą, że Karolina przesadziła z odchudzaniem, ale my uważamy, że teraz wygląda idealnie! A ta stylizacja tylko to potwierdziła! Zgadzacie się z nami?

Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i sami oceńcie!

