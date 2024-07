Jaki jest Robert Lewandowski? Karolina Korwin Piotrowska twierdzi, że to poukładany, inteligenty i dobry człowiek. Dziennikarka nie miała nigdy okazji poznać piłkarza, ale uważa, że to jeden z najfajniejszych sportowców w Polsce. Co mówi na temat jego wizerunku w mediach?

Reklama

Robert Lewandowski jest od kilku lat najlepiej zarabiającym i najpopularniejszym polskim sportowcem. Na co dzień polski piłkarz gra w klubie Bayern Monachium, ale ostatnio coraz częściej mówiło się o tym, że Real Madryt chciałby kupić Lewandowskiego. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym sezonie będzie to niemożliwe. Ostatnio "Lewy" był też na językach wszystkich z powodu przyjścia na świat jego córeczki, Klary. Co o Robercie Lewandowskim i jego medialnym wizerunku mówi Karolina Korwin Piotrowska? Zobaczcie wideo!

ZOBACZ: Robert Lewandowski pokazał PIERWSZE zdjęcie ze spaceru z Anią i małą Klarą! Jest naprawdę urocze!

Reklama

Karolina Korwin Piotrowska mówi, że Robert Lewandowski jest jej ulubionym piłkarzem