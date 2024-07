Impreza "Playboya" w tym roku wyjątkowo mocno zapisze się w kartach show-biznesu. Powód? To właśnie tydzień temu szum wywołały zdjęcia modelki odsłaniającej pupę, którą okazała się 22-letnia Patrycja Wojnarowska. Dziewczyna szybko stała się bohaterką tabloidów i serwisów o gwiazdach, a jej poczynania wielu z was śledzi z wypiekami na twarzy. Teraz szanse na karierę wschodzącej celebrytki oceniła swoim fachowym okiem Karolina Korwin Piotrowska, która o show-biznesie wie bardzo dużo, czego dowodem na to jest sukces książki "Bomba".

Reklama

W swoim felietonie dla tygodnika "Wprost" o wiele mówiącym tytule "Tyłek zedrę, a gwiazdą zostanę", co ciekawe dziennikarka nie krytykuje Wojnarowskiej tak jak Kuba Wojewódzki, a obiektywnie podchodzi do tematu.

- Wstrzeliła się dziewczyna tematycznie, bo dopiero byłby szok, gdyby na imprezie pisma o goliźnie chciała zaszpanować walorami umysłu. W wywiadzie Patrycja oznajmiła, że chce być aktorką, ma warsztat, i twierdzi, że bycie dziewczyną na godziny to nieprawda i wysyła pisma przedprocesowe, ale... czy warto się wkurzać?

Zobacz: "Nie rozumiem zamieszania. To impreza Playboya, a nie kościół"

Karolina przy okazji nawiązuje do kilku podobnym skandali o randze międzynarodowej.

- W 2009 roku we Francji karierę zrobiła escort girl Zahia Dehar, która w wieku 17 lat robiła w pył reprezentację Francji w piłce nożnej. Jako nieletnia uprawiała seks m.in. z Franckiem Riberym. Została muzą Lagerfelda, projektantką mody i bohaterką okładek. Znana w USA Denise Richards była w tzw. stajni najbardziej znanej hollywoodzkiej burdelmamy Heidi Fleiss, która szczyciła się tym, że ma najlepsze dziewczyny. Dzisiaj jest żoną Charliega Sheena, stateczną marką dzieci i obrończynią praw zwierząt.

Jak myślicie, czy Wojnarowska ma szansę na podobny rozwój kariery z happy endem? Ostatnio jej stylizacje są jakby mniej wyzywające. Zobacz: Wojnarowska zakryła wszystko na imprezie modowej

Zobacz także

Reklama

Prywatne zdjęcia Patrycji Wojnarowskiej: