Tomasz Jacyków od zawsze słynął z kontrowersyjnych wypowiedzi i niewyparzonego języka. Ostatnio jednak przekroczył granice dobrego smaku, gdy w niewybredny sposób wypowiadał się na temat pedofilii i prostytucji. Nie skończyło się to dla niego najlepiej. Przypomnijmy: Jacyków wyleciał z TVN! To kara za skandaliczne wypowiedzi o pedofilii?

Dla stylisty ten skandal może oznaczać nie tylko stratę pracy, ale coś w show-biznesie dużo gorszego - ostracyzm ze strony salonowych przyjaciół i dotychczasowych entuzjastów. Opuszczona przez znajomych gwiazda skazana jest na porażkę i celebrycki niebyt. O brutalnej rzeczywistości powoli przekonuje się właśnie Jacyków, od którego najwyraźniej chce się odciąć Anna Puślecka, która jeszcze niedawno chętnie pozowała z Tomaszem na ściankach.

O całej sprawie poinformowała na swoim Facebooku Karolina Korwin Piotrowska, która napisała, że pełnomocnik Puśleckiej poprosił o usunięcie artykułu zawierającego jej wspólne zdjęcie z Jacykowem, gdyż szkodzi to imieniu jego klientki. Korwin zdecydowanie potępiła postawę niedawnej jeszcze koleżanki Tomka.

Bardzo to smutne i zabawne jednocześnie - wszyscy odsuwają się od Jacykowa. Taką wiadomość dostałam: "Proszę o zaktualizowanie odesłania. Link w Pani poście opatrzony jest fotografią, którą Press już wycofał z publikacji, ponieważ na fotografii widoczna jest Anna Puślecka, która z komentowaną wiadomością nie ma nic wspólnego. Dalsze publikowanie tej fotografii z powołaniem się na Press jest niemożliwe, a ponadto powoduje naruszenie dóbr osobistych Anny Puśleckiej, a ponadto może spowodować po jej stronie realne szkody". Oto polski szołbiznes. Tak tu się wszyscy kochają, szanują, doceniają tych, dzięki którym zaistnieli, lubią etc. Smutne to bardzo. Link zdjęłam. Ale swoje myślę.