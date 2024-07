Ewelina Flinta zasłynęła kilkanaście lat temu, kiedy to zajęła drugie miejsce w "Idolu". Cała Polska nuciła jej hit "Żałuję", a później "Nie kłam, że kochasz mnie". Ostatnio wokalistka coraz częściej pojawia się na salonach. Przypomnijmy: Wielki powrót Eweliny Flinty. Została gwiazdą nowego programu

Do tej pory wokalistka rzadko mówiła o powodach odejścia z show-biznesu. Teraz się przełamała i w rozmowie z PAP Life, wyjaśniła, dlaczego tak długo nie mogliśmy jej zobaczyć:

Doszłam do takiego momentu, kiedy miałam ochotę po prostu się schować. Potrzebowałam odpocząć od show-biznesu i nabrać do niego dystansu. Teraz, po tylu latach obserwacji, jak to wygląda z boku, czuję się dużo mądrzejsza. Mimo że nie pojawił się nowy album cały czas grałam koncerty, więc kontakt z publicznością trwał nieprzerwanie - mówi