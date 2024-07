Anna Wendzikowska została YouTuberką! Znana dziennikarka właśnie założyła swój kanał na portalu YouTube. Pojawił się już na nim pierwszy filmik. O czym? My już wiemy!

Anna Wendzikowska prowadzi kanał na YouTube

Anna Wendzikowska jest bardzo aktywna w social media. Jej profil na Instagramie cieszy się dużą popularnością. Obecnie obserwuje go już ponad 66 tysięcy osób! Co zamieszcza na nim znana dziennikarka? Możemy podejrzeć zarówno zdjęcia z jej życia zawodowego, jak i prywatnego. Pojawiają się tam zdjęcia z wywiadów z gwiazdami, a także... z jej własnego domu! Gwiazdą jej profilu jest malutką córeczką dziennikarki - Kornelka. Fanki Ani komentują każde jej zdjęcie, zwracając uwagę na stylizacje dziewczynki.

Widząc dużą popularność swojego profilu, Anna Wendzikowska postanowiła pójść za ciosem i założyć kanał na portalu YouTube. O tym fakcie poinformowała oczywiście na Instagramie! ;) Jej pierwszy filmik na YouTube to kulisy spotkania z Kate Winslet przy okazji promocji filmu "Steve Jobs". Zobaczyło go już ponad tysiąc osób, a kanał Ani subskrybowało już prawie 200! To całkiem niezły wynik jak na pierwszy dzień! Trzymamy kciuki i obiecujemy zaglądać. ;)

Myślicie, że sprawdzi się jako YouTuberka?