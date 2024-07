Pisaliśmy już, że Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda od pewnego czasu chodzą osobno na imprezy. Raz zdarzyło się nawet, że oboje pojawili się na tej samej imprezie i nawet ze sobą nie rozmawiali! Rozpoczęły się spekulacje, czy to już koniec ich związku, który przechodził ostatnio trudne chwile. Oboje przez dłuższy czas nie mieli pracy, a gdy los zaczął się do nich uśmiechać i znaleźli wreszcie zatrudnienie – Tomek w telewizyjnej Dwójce, natomiast Katarzyna jako dyrektor jednej z firm odzieżowych – odsunęli się od siebie!

Okazuje się jednak, że ich związek ma się całkiem dobrze, a te dziwne zachowania to tylko medialna gra.

- Tomek i Kaśka nadal są parą, ale postanowili nie pokazywać się już razem publicznie – zdradza w „Takie jest życie” znajomy pary. – Są zdeterminowani, aby naprawić swój wizerunek. Teraz to dla nich szczególnie ważne, kiedy każde z nich dostało nową pracę – dodaje.

Musimy przyznać, że wygląda to jednak co najmniej dziwnie, kiedy oboje bawią się na jednej imprezie i wzajemnie się unikają – tak jak to było na gali „Człowiek Roku” tygodnika Wprost.

- Kiedy Tomek zrozumiał, że ma szansę na pracę, zaczął unikać wspólnych wypadów na miasto z Kasią. Chce odciąć się od wizerunku narzeczonego zaplątanego w aferę finansową – stwierdził w tygodniku znajomy Kammela.

Jak widać Kammel i Niezgoda są bardzo zdesperowani, aby naprawić swój nadszarpnięty wizerunek. Szkoda tylko, że każdy robi to na własną rękę.