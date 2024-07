Torebki z kolekcji Sabriny Pilewicz - La Vita è Bella symbolizują kobietę spełnioną. Charakteryzuje ją pozytywny egoizm. To kobieta pewna siebie, osiągająca cele „step by step”. To także często spełniona zawodowo matka. Dlatego właśnie wybór padł na Kamilę Szczawińską, która doskonale wpasowała się w ten klimat.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Kamili Szczawińskiej

Reklama

Podobnie jak wszystkie poprzednie modele, także te nowe inspirowane są Włochami. Projekty z kolekcji La Vita è Bella nawiązują do 6 niesamowitych włoskich miast. To, co pozostaje niezmienne i jest wspólne dla wszystkich projektów Sabriny Pilewicz to wybór oryginalnej doskonale wyprawionej skóry, finezyjne dodatki i precyzja wykonania. Prostota i architektoniczna precyzja, to znaki rozpoznawcze projektantki. My już kochamy nowe projekty Sabriny, a wy?

Zobaczcie kampanię polskiej projektantki: