To Wy wybraliście. A oto jak prezentuje się lista nominowanych w kategorii Najlepszy Artysta Światowy!

Nie uwierzycie, ale wyścig do tego nagrody rozpoczęło aż 186 artystów z różnych części świata - Afryki, Azji, Europy, Indii, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Nowej Zelandii i USA.

A teraz, dzięki wsparciu fanów z całego świata, 10 artystów walczy o nagrodę w kategorii!

Oto ich lista. Kto tu zostanie Najlepszym Artystą Światowym zależy tylko od Was!

Afryka/Indie/Bliski Wschód

Ahmed Soultan

Australia/Nowa Zelandia

Cody Simpson

Europa Północna:

One Direction

Europa Centralna:

Lena

Europa Wschodnia:

Bednarek

Europa Południowa:

Marco Mengoni

Ameryka Łacińska:

Fresno

USA:

Justin Bieber

Japonia / Korea:

EXO

Chiny/Hong Kong/SEA/Tajwan:

Chris Lee

Ok, to znacie już ich nazwiska, ale kto ostatecznie zwycięży? To Wy tu decydujecie. Wystarczy wybrać jednego z 10 kandydatów!

Głosowanie w kategorii Najlepszy Artysta Światowy, tak jak i inne kategorie, kończy się 10 listopada. To oznacza, że masz jedynie kilkadziesiąt godzin na głosowanie. A więc, na co czekasz? Wskakujemy i głosujemy, na Kamila rzecz jasna ;)

