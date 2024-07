Udział Kai Paschalskiej odbił się szerokim echem w mediach. Na początku głos zabrała sama Karolina Korwin Piotrowska, która stwierdziła, że w ten sposób chce przypomnieć o sobie widzom. Aktorka od razu zareagowała na krytykę. Przypomnijmy: Kaja Paschalska odpowiedziała na krytykę Korwin Piotrowskiej. Nie ma do niej żalu

Na ramówce Polsatu mieliśmy okazję porozmawiać z Kają na temat negatywnych komentarzy ze strony m.in. internautów. Okazuje się, że gwiazda ma do tego zdrowy dystans. Przyzwyczaiła się, że każdy jej ruch jest śledzony przez wiele osób, ale kompletnie się tym nie przejmuje:

Jeżeli chodzi o mnie samą - trochę czasu kosztowało mnie poukładanie swojego życia, zastanowienie się, co chce robić, co jest dla mnie ważne no i tyle. Postawiłam sobie konkretne cele, które będę realizować. Jeśli chodzi o komentarze na ten temat, jest to oczywiste, bo to moja praca i wszystko, co robię, będzie komentowane i to na różny sposób. Gdybym miała się tym przejmować, to równie dobrze mogłabym nie robić nic. - mówi nam Paschalska