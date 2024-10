W środę, 30 października fani oscarowych i zagranicznych produkcji będą mieli okazję zobaczyć jeden z najgłośniejszych filmów ostatniej dekady. W nagrodzonym trzema złotymi statuetkami wystąpiła plejada hollywoodzkich gwiazd: Leo DiCaprio („Wilk z Wallstreet”), Tom Hardy („Peaky Blinders”), Domhnall Gleeson („Czas na miłość”), Will Poulter („Czarne lustro: Bandersnatch”), Paul Anderson („Peaky Blinders”) czy też Kristoffer Jones („Wojna na pełnym morzu”). Ten przebój zobaczycie na TV Puls.

Oscarowa „Zjawa” na TV Puls

Już w środowy wieczór widzowie mogą chwycić za pilot i obejrzeć „Zjawę”, film dwukrotnego zdobywcy Oscara Alejandra G. Inarritu („Birdman”, „Amores perros”, „21 gramów”). Produkcja z 2015 roku powstała na podstawie powieści Michaela Punkego oraz legendy o Hugh Glassie. Główny bohater był traperem, który podobno przeżył spotkanie z niedźwiedziem. W dodatku później ruszył dokonać zemsty na mężczyznach, którzy zabili mu syna.

„Zjawa” doczekała się 12 nominacji do Oscara. Ostatecznie film zgarnął statuetki dla najlepszego reżysera, najlepszego aktora oraz za najlepsze zdjęcia. Było to głośne wydarzenie w Hollywood, ponieważ po raz pierwszy w swojej karierze to prestiżowe wyróżnienie odebrał Leonardo DiCaprio. Po gali, niektórzy twierdzili jednak, że była to nagroda za całokształt, ponieważ Leo już wcześniej zasłużył na tę nagrodę akademii filmowej.

Akcja „Zjawy” toczy się w Górach Skalistych w 1822 roku. Zatrudniony przez kompanię futrzarską Hugh Glass poluje wraz z innymi myśliwymi na dzikim, bardzo trudnym terenie. Towarzyszy mu syn, półkrwi rdzenny Amerykanin Hawk. W pewnym momencie jedno z plemion atakuje grupę, którym ostatecznie udaje się uciec.

Po ataku niedźwiedzia grizzly poważnie ranny Glass staje się zbyt dużym ciężarem. John Fitzgerald, który nie pała do niego sympatią, w końcu postanawia zostawić trapera na pewną śmierć. „Zjawa” jest imponującą opowieścią o woli przetrwania w surowych warunkach, a także niepowstrzymanym pragnieniem zemsty.

Nie tylko role Leo DiCaprio oraz Toma Hardy’ego zasługują na to, by obejrzeć „Zjawę”. Widzowie z pewnością docenią niesamowite zdjęcia w zimowej, dziewiczej scenerii. Nic dziwnego, że odpowiedzialny za kadry Emmanuel Lubezki został nagrodzony Oscarem.

„Zjawa” to również oczywiście film dla wszystkich fanów DiCaprio. Rola w produkcji z 2015 roku należy do najlepszych kreacji gwiazdy Hollywood.

Jeśli wolicie repertuar serwisów streamingowych, również mamy dla was świetną propozycję. Na Netfliksie pojawił się polski hit kryminalny „Napad” z Olafem Lubaszenką. Film nawiązuje do jednego z najbrutalniejszych rabunków banku, do którego doszło w marcu 2001 roku w Warszawie.

Kadr z filmu "Zjawa" Photography © 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved

