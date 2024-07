Miniony rok był dla Justyny Steczkowskiej bardzo pracowity. Diwa zaprezentowała fanom nowy album, aż dwa teledyski, zasiadała w jury The Voice of Poland oraz wyruszyła w trasę koncertową po całej Polsce. Nic dziwnego, że zabrakło jej sił na koncert Sylwestrowy. Teraz chce podbić zagraniczne rynki, dlatego też zrezygnowała z udziału w show TVP 2. Przypomnijmy: Steczkowska odchodzi z The Voice of Poland! Zdradziła zaskakujące powody

Korzystając z odrobiny wolnego czasu i ferii ukochanych dzieci Justyna postanowiła tradycyjnie, jak co roku, zabrać całą rodzinę na gorące wakacje. Tym razem wybór padł na gorącą Kubę. Okazuje się jednak, że pogoda w tym egzotycznym miejscu potrafi czasem zaskoczyć. Steczkowska wrzuciła na swojego Facebooka pierwsze zdjęcie z urlopu - w ciepłym swetrze, kapeluszu i z... odkrytymi nogami. Wyjaśniła, że wiosenny wiatr czasem potrafi być nieprzyjemny:

Kochani przesyłam promyk słońca z Kuby, ale też trochę wiosennego wiatru, bo tu o zachodzie słońca warto mieć przy sobie sweter, co widać na załączonym obrazku. P.S. Poza tym jest fajnie i mega kubańsko - pisze

Gdyby ktoś miał wątpliwości - to najlepsze nogi w polskim show-biznesie.

