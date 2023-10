Katarzyna Nosowska była gościem podcastu Karola Paciorka "Imponderabilia". W długiej rozmowie pojawił się nagle wątek... Justyny Steczkowskiej. Artystka, która niedawno wydała swój nowy album "Degrengolada", zaczęła opowiadać, jak wyobraża sobie codzienne życie koleżanki po fachu, jednocześnie opisała swoje. Na reakcję Steczkowskiej nie trzeba było długo czekać.

Justyna Steczkowska od początku kariery uchodzi za ikonę stylu, a jej elegancję i klasę podziwiają niemal wszyscy. Wśród fanów wizerunku diwy jest Katarzyna Nosowska (która dla Justyny napisała jeden z jej hitów, "Terra"). W rozmowie z Karolem Paciorkiem liderka grupy "Hey" zaczęła fantazjować o... codziennym życiu Steczkowskiej twierdząc, że w domu jest równie szykowna jak na scenie:

Nosowska poszła o krok dalej:

Wiem, że Justyna piecze chleb i jestem przekonana, że w kuchni wszystko ma czyściutkie i nawet jak ugniata ciasto, to jest to eleganckie. Lubię sobie to wyobrażać, miejscami może chciałabym taka być. [...] Myślę też, że ona sama sprząta, ale ma do tego taki super ekstra strój, bardzo elegancki.