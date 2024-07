Justin Bieber jest zachwycony swoją dziewczyną. Selena Gomez nie zerwała z piosenkarzem nawet wtedy, gdy jego fanka ogłosiła, że ma z nim dziecko. Młoda gwiazda wspierała go i broniła złośliwymi komentarzami.

Idol nastolatek przyznał ostatnio, że Selena jest miłością jego życia!

- Najważniejszym zadaniem w życiu faceta jest znalezienie ukochanej kobiety. Cieszę się, że jestem jednym z tych szczęśliwców, którym to się udało- zdradził Justin Bieber.

Wygląda więc na to, że Justin poważnie traktuje swój związek z Seleną.

Uważacie, że ich miłość przetrwa próbę czasu?

