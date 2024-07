Honorata Skarbek nigdy nie ukrywała, że jednym z jej idoli jest Justin Bieber. Piosenkarka wystąpiła przed koncertem amerykańskiego gwiazdora w Polsce i wyznała, że duet z nim to jedno z jej marzeń. Przypomnijmy: Honey nagra duet z Bieberem?: Mamy wspólne wartości i hasła

Teraz drogi Justina i Honoraty znów się skrzyżowały - Bieber i jego najlepszy przyjaciel Lil Za założyli bluzy, które Honey zaprojektowała specjalnie dla sklepu LoveItShop. Fotografie obiegły świat, a wokalistka nie mogła uwierzyć, gdy zobaczyła je na jednym z amerykańskich portali. Co więcej, Skarbek pokazała się już w obu bluzach na salonach - jedną z nich mogliśmy podziwiać na gali "Blog Roku", drugą w teledysku do jej singla "Nie Powiem Jak". Poprosiliśmy ją o komentarz w sprawie Justina noszącego jej projekt:



LoveItShop.pl to nowa marka odzieżowa mojego przyjaciela. Kiedy poprosił mnie o zaprojektowanie dwóch bluz od razu się zgodziłam. Nie chcieliśmy tego nagłaśniać, to miała być przyjacielska przysługa, lubię modę, wiem co może spodobać się ludziom, więc dałam dla LOVEIT coś od siebie. Nigdy nie przypuściłabym, ze właśnie te moje dwa projekty będzie chciał mieć Justin Bieber i jego przyjaciel Lil Za. Życie nie przestaje mnie zaskakiwać! - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl Honey.