Hailey Bieber bez wątpienia jest jedną z najlepiej ubranych kobiet świata, a jej stylizacje są inspiracją dla milionów kobiet w każdym zakątku Ziemi. Teraz modelka po raz kolejny zaprezentowała się w kreacji od zdolnej polskiej projektantki. Zobaczcie, jak wyglądała w sukience od Magdy Butrym.

Reklama

Hailey Bieber w czerwonej kreacji od Magdy Butrym

W wielu wywiadach Hailey Bieber podkreślała, że modą interesowała się już od dzieciństwa. Wówczas inspiracją pod względem stylu była dla niej Hannah Montana (czyli postać grana przez Miley Cyrus). Później jej gust nieco ewoluował i za ikony stylu zaczęła uważać Rosie Huntington-Whiteley oraz Rihannę. Dziś modelka ma wokół siebie sztab stylistów i masę ubrań kupuje online, a drugie tyle dostaje za darmo. Pod względem stylizacji inspiruje się TikTokiem i mimo, że nigdy nie skończyła szkoły średniej, jej rynkowa wartość jest wyceniana na ponad 20 mln dolarów. Co najbardziej lubi nosić?

- Bardzo lubię wszystko, co workowate i oversize - jak m.in. luźne spodnie, duże T-shirty oraz duże płaszcze - ale uwielbiam też całkowite przeciwieństwo, czyli np. mini spódniczkę w połączeniu z dużą kurtką lub naprawdę mikroskopijną sukienkę z dużą marynarką. Zawsze pociągało mnie mieszanie tych dwóch skrajnych elementów. Takie zestawienia należą do moich ulubionych - mówiła w wywiadzie dla magazynu "W".

Backgrid/East News

Zobacz także: Selena Gomez i Hailey Bieber bawiły się razem na gali. Ich wspólne zdjęcia rozpaliły Internet!

Zdarza się jednak, że Hailey Bieber rezygnuje z uwielbianego przez siebie luźnego stylu, na rzecz elegancji. Robi to m.in. wtedy, gdy wybiera się ze swoim mężem na randki. Wiadomo, że podczas tych wyjść modelka zazwyczaj stawia na o wiele bardziej formalny wygląd, niż jej mąż, który preferuje głównie spodnie dresowe. Zdarza się jednak, że danego dnia wybierają dopasowane do siebie stylizacje, a paparazzi nie dostępują ich wówczas na krok. Tak stało się również w piątek 4 sierpnia, kiedy wspólnie wybrali się na posiłek w restauracji The Nice Guy w West Hollywood. Justin Bieber pokazał się w białej koszuli z krótkim rękawem, eleganckich czerwonych spodniach i czarnych butach na grubych podeszwach, a do całości dopasował granatową czapkę z daszkiem w różnobarwne kropki. Show jednak skradł nie on, a jego partnerka.

Backgrid/East News

Zobacz także: Hailey Bieber prosiła o pomoc Selene Gomez. O co chodzi?

Modelka zachwyciła w sięgającej tuż poniżej kolan dżersejowej sukience inspirowanej latami 2000. Kreacja wyróżniała się nowoczesnym, asymetrycznym dołem, a także mocnymi marszczeniami na całej długości i dwoma dużymi kwiatami na dekolcie. Warto zaznaczyć, że czerwona suknia to projekt Magdy Butrym i można ją kupić za 7450 złotych. Hailey Bieber dopasowała do niej torebkę na ramię Prada Cleo z lakierowanej skóry za ponad 11 tysięcy złotych, a także delikatne sandały na 12,5-centymetrowej szpilce w tym samym kolorze. Buty Gippy patent leather mules pochodziły z domu mody Saint Laurent i kosztowały ponad 3500 złotych.

Reklama

Musicie przyznać, że gwiazda prezentowała się w tym zestawie niesamowicie! Podoba Wam się jej stylizacja?