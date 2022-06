Justin Bieber ma sparaliżowaną połowę twarzy! Opublikował niepokojące nagranie

Justin Bieber po raz pierwszy od wielu miesięcy wypowiedział się o Selenie Gomez ! Od kiedy tylko związał się z Hailey Baldwin , zaręczył się z nią i szybko wziął ślub, nie cichną plotki, że zrobił to wszystko tak naprawdę po to, żeby wzbudzić zazdrość w Selenie. Zagraniczne media nieustannie informowały, że Justin kocha tak naprawdę Selenę, bo wielokrotnie wracał do niej w przeszłości. Jakby tego było mało, na rzekome potwierdzenie plotek złożyło się załamanie nerwowe Biebera, które przeszedł tuż po tym, gdy Selena trafiła do szpitala. Mówiło się wtedy, że muzyk bardzo cierpi i boi się o życie swojej byłej dziewczyny. Teraz Justin w końcu zabrał głos w tej sprawie! Justin Bieber kocha Selenę Gomez, ale... Justinowi Bieberowi puściły w końcu nerwy. Gdy pod jego ostatnim postem, w którym przyznał, że zawiesza karierę, by skupić się na zdrowiu, małżeństwie i ojcostwie, jedna z fanek napisała, że chciał wzbudzić zazdrość w Selenie Gomez ślubem z Hailey, Justin nie wytrzymał i opublikował bardzo długie oświadczenie, które mówi wszystko! NIE kochasz Hailey! Poślubiłeś ją tylko po to, by wrócić do SG [Selena Gomez] - napisała jedna z fanek na profilu artysty. Justin Bieber nie mógł pozostawić tych słów bez komentarza. Wreszcie napisał całą prawdę. Jesteś naprawdę niedojrzała. Sam fakt, że prowadzisz konto poświęcone krytykowaniu mojej żony i mnie, jest naprawdę absurdalny. Dlaczego miałbym poświęcać całe życie i wejść w związek małżeński tylko po to, aby wrócić do byłej dziewczyny? Każdy, kto w to wierzy, jest podły lub ma 10 lat i mniej. Żadna myśląca logicznie osoba nie mówi ani nie myśli w ten sposób. Naprawdę powinnaś się wstydzić. Absolutnie kochałem i kocham...