Julia Wieniawa jest aktualnie jedną z najwięjkszych gwiazd młodego pokolenia. Specjalnie dla Party.pl aktorka udzieliła wywiadu, w którym odpowiedziała na najczęściej zadawane pytania, jakie można znaleźć w wyszukiwarce internetowej. Niektóre odpowiedzi Julii Wieniawy, naprawdę zaskakują!

Julia Wieniawa odpowiada na pytania internautów

Julia Wieniawa należy do grona najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w kraju. Aktorka regularnie publikuje w sieci zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak wygląda jej życie prywatne, ale fani za pośrednictwem Internetu często sami próbują dowiedzieć się czegoś więcej o aktorce. Teraz reporterka Party.pl postanowiła zadać Julii Wieniawie pytania, które najczęśniej zadają internauci.

Okazuje się, że jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących Julii Wieniawy jest to, czy wygrała "Taniec z Gwiazdami". Warto przypomnieć, że gwiazda doszła do finału 11. edycji show, ale ostatecznie przegrała z Edytą Zając. Julia Wieniawa przed naszą kamerą skomentowała to, co wydarzyło się w "Tańcu z Gwiazdami"!

Ja wiedziałam, że tak będzie, ja to wiedziałam od pierwszego odcinka, ja byłam przekonana, że tak będzie. Dobra to będzie pyszne, ktoś to może tak odbierze jako bycie pysznym, ale ja czułam, że tak może być, że pewnie dojdę do finału, a w finale odpadnę. Zobacz, wszystkie edycje tak wyglądały, że był faworyt, o którym pisali i potem ten faworyt, odpadał, żeby nie było, że coś jest ustawione, ale dobra, ja chyba nie będę rozkładać show-biznesu na czynniki pierwsze. - zdradziła Julia Wieniawa.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedziała nam Julia Wieniawa!

