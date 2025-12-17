Julia Wieniawa w ciągu ostatnich lat stała się jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. I choć jej styl nieco ewoluował od czasu jej debiutu w "Rodzince.pl", to teraz artystka wprost nazywana jest przez swoje fanki "chodzącą inspiracją". Nic dziwnego, każdy jej look jest nie tylko mocno osadzony w najgorętszych, ale też perfekcyjnie podkreśla wszystkie atuty sylwetki artystki. Tak też jest w przypadku jej najnowszej stylizacji, w którym jurorka "Mam Talent" pojawiła się podczas nagrań do świątecznego odcinka hitu TVN.

Ta sukienka Julii Wieniawy to hit sieci. Jest idealna na Sylwestra

Choć Julia Wieniawa należy do tych gwiazd, które na bieżąco dzielą się w sieci swoją codziennością, publikując na Instagramie zapowiedzi kolejnych projektów zawodowych, relacje z luksusowych wakacji, czy wnętrzarskie inspiracje, to fani artystki z napięciem wyczekują jej kolejnych niezwykle udanych looków, wpisujących się najnowsze trendy. Nic więc dziwnego, że gdy ogłoszono, że w Boże Narodzenie stacja TVN wyemituje świąteczny odcinek "Mam Talent", internautki z napięciem wyczekiwały na stylizację, w jakiej ich ulubienica pojawi się w bożonarodzeniowej odsłonie talent show. Teraz już wszystko wiadomo.

Podczas gdy na planie świątecznego odcinka "Mam Talent" Agnieszka Chylińska zaskoczyła stylizacją, stawiając na mikro mini i taliowaną marynarkę, podkreślającą jej wysmukloną sylwetkę oraz rajstopy w jaskrawym, czerwonym kolorze, Julia Wieniawa zdecydowała się na klasykę. Jedna z najpopularniejszych polskich aktorek młodego pokolenia zachwyciła fotoreporterów cekinową suknią z długim rękawem w chłodnym odcieniu z wycięciem pod biustem, tworzącym efekt crop topu. Uwagę zwraca także marszczenie na wysokości talii oraz ozdobne kwiaty z tego samego materiału. Całość stylizacji dopełniły białe, eleganckie czółenka na obcasie.

Cekinowe sukienki robią furorę zimą 2025/2026. Jak je stylizować

Cekinowe kreacje to największy hit sezonu świąteczno-karnawałowego 2025/2026. Błyszczące looki zachwycają zarówno na wybiegach, jak i w kolekcjach popularnych marek. Modne są nie tylko cekinowe spódnice, jak ta, na którą niedawno zdecydowała się Małgorzata Socha, ale też cekinowe spodnie, marynarki, a przede wszystkim sukienki.

W tym sezonie najmodniejsze są cekinowe sukienki w kolorach czerwieni, szmaragdu, a przede wszystkim srebra. To właśnie na taki model zdecydowała się Julia Wieniawa podczas nagrań do świątecznej odsłony "Mam Talent". Zamiast klasycznych szpilek czy czółenek, możemy ją zestawić z kozakami o różnych fasonach: srebrnych na słupku, lakierowanych za kolano, skórzanych o ciężkiej formie, czy też z szeroką cholewką. To odważne zestawienie daje efekt wow i świetnie wpisuje się w zimowy klimat sezonu 2025/2026.

Kiedy premiera świątecznego odcinka "Mam Talent"

Jurorzy "Mam Talent" są już po nagraniach do świątecznej odsłony show, w której zobaczymy istną plejadę gwiazd program, m.in. Delfinę i Bartka, zwycięzców 5.edycji, a także Krzysztofa Jarosa, zwycięzcę 13. sezonu. "Mam Talent pod choinkę" pojawi się na antenie TVN 25 grudnia o 19:45.

Ta sukienka Julii Wieniawy to hit sieci. Jest idealna na Sylwestra, Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Gdzie kupić modne sukienki w stylu Julii Wieniawy?

Jeśli spodobała wam się cekinowa sukienka Julii Wieniawy, musicie przygotować się na niemały wydatek. Projekt pochodzi z kolekcji marki The New Arrivals i kosztuje 930 Euro, co w przeliczeniu daje ok. 3 920 złotych. Mam dla was jednak dobrą wiadomość, podobne cekinowe sukienki w srebrzystym odcieniu znalazłam dla was w ofertach popularnych sieciówek.

W Ochniku za 399,90 złotych kupicie stylową, ponadczasową, cekinową sukienkę o długości maxi w srebrzystym kolorze z długim rękawem.

Srebrna cekinowa sukienka na Sylwestra z Ochnik za 399,90 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Mohito za 79,99 złotych czeka na was równie ciekawa, srebrzysta, cekinowa propozycja o długości midi z efektem ombre.

Srebrna cekinowa sukienka na Sylwestra z Mohito za 79,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek długości mini też coś znalazłam. W Sinsay za 33,99 złotych kupicie śliczną srebrną mini sukienkę z cekinami i długim rękawem, idealnie wpisującą się w najgorętsze trendy na zimę 2025/2026.

Srebrna cekinowa sukienka na Sylwestra z Sinsay za 33,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Julia Wieniawa w cekinowej sukience. Tak promuje świąteczny odcinek "Mam Talent", Fot. VIPHOTO/EAST NEWS