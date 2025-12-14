Jeśli jesteście fanami klasycznej elegancji, to modowe wybory Joanny Racewicz z pewnością przypadną wam do gustu. Dziennikarka bowiem doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie stawiając na ponadczasowe looki, które podkręca elementami wpisującymi się w najgorętsze trendy. Efekt? Niemal każda jej stylizacja wygląda niczym sylwetka z Fashion Weeka. Nie wierzycie? Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia paparazzi. Nawet podczas niezobowiązującego weekendowego spaceru Joanna Racewicz wygląda jak milion dolarów.

Joanna Racewicz na nowych zdjęciach paparazzi. Tę szykowną stylizację pokochają fanki klasycznej elegancji

Joanna Racewicz od lat utrzymuje się w topce najbardziej lubianych i rozpoznawalnych polskich dziennikarek, a jej wzruszające i szczere rozmowy, jak jej autorski cykl "Własnym głosem" dla Party.pl, poruszają miliony. Fani uwielbiają ją nie tylko za profesjonalizm, wyjątkowe podejście do rozmówców, ale też niezwykłe poczucie stylu. W garderobie dziennikarki królują przede wszystkim idealnie skrojone marynarki i damskie garnitury, stylowe kardigany, czy wyszukane sukienki, jak ta, w której Joanna Racewicz oczarowała fotoreporterów na niedawnej imprezie magazynu "GQ".

Jak się okazuje również na co dzień Joanna Racewicz stawia na ponadczasowe looki z nowoczesnym twistem. Paparazzi właśnie uchwycili ją podczas weekendowego spaceru po ulicach Warszawy, a my patrzymy tylko na jej stylizację. Ten płaszcz długi wełniany płaszcz to prawdziwy zimowy must have wśród instagramowych trensetterek.

Joanna Racewicz w modnych spodniach idealnych na Sylwestra

Czarny, sięgający kolan wełniany płaszcz Joanna Raczewicz podkręciła szykownym, uwielbianym przez gwiazdy i miłośników stylu "old money" futerkowym kołnierzem. Do tego dobrała stylowe, złote kolczyki "łezki", złote pierścionki oraz beżową, pikowaną torebkę z czarnymi lamówkami i połyskliwym łańcuszkiem. To jednak czarne, cekinowe spodnie typu flare w zestawieniu z klasycznymi, czarnymi botkami z noskiem w szpic na wysokich szpilkach, skradły całe show. To model idealny na nadchodzącego Sylwestra.

Jak stylizować cekinowe spodnie

Fashionistki na całym świecie zakochały się w cekinowych spodniach. To hit, który pozwala wyróżnić się z tłumu. Choć nie każdy zdecyduje się na ten krok, dla wielu kobiet to must have w garderobie, który dodaje pewności siebie i podkreśla ich unikalny styl. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zestawienie ich z resztą garderoby. Ze względu na swój mocny, przyciągający uwagę wygląd, cekinowe spodnie powinny być centrum stylizacji. Aby uniknąć efektu przesady lub taniego wyglądu, warto postawić na stonowane dodatki. Klasyczna biała koszula, czarny golf lub oversize’owy sweter w neutralnym kolorze będą doskonałym uzupełnieniem.

Dla miłośniczek imprezowych stylizacji, cekinowe spodnie mogą być łączone z crop topem lub satynową bluzką, tworząc efektowny look na wieczorne wyjście. W połączeniu z eleganckimi szpilkami lub butami na platformie tworzą oszałamiający efekt.

