Małgorzata Socha od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show biznesie, a niemal każdy jej look odbija się w sieci głośnym echem. Tak też było i teraz. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" zachwyciła swoje fanki najnowszą instagramową stylizacją z szykowną spódnicą w roli głównej. Ten model to prawdziwy must have w zimowej garderobie trendsetterek, który już podbija ulice największych światowych stolic mody. Co więcej sprawdzi się nie tylko w okresie Bożego Narodzenia, Sylwestra czy karnawału, ale też na co dzień.

Małgorzata Socha w modnej cekinowej spódnicy na zimę 2025/2026

Pomimo iż na zimowych pokazach 2025 króluje krata, futro i kolor "frozen winter", to nie da się ukryć, że w grudniu rekordy popularności biją... cekiny. Choć jeszcze niedawno cekinowe stylizacje zarezerwowane były głównie na wyjątkowe okazje, teraz z łatwością wpleciemy je do codziennego outfitu. Niedawno Joanna Racewicz postawiła na obłędne cekinowe spodnie, które zestawiła z klasycznym, czarnym, wełnianym płaszczem. Teraz kolejna cekinowa innej gwiazdy sprawiła, że w sieci zawrzało.

Małgorzata Socha doskonale wie co zrobić, by podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki. Niedawno internauci zachwycili się spodniami palazzo Małgorzaty Sochy, które genialnie wyeksponowały jej niebotycznie długie i smukłe nogi. Wcześniej ogromną furorę w sieci zrobiła także sukienka aktorki w stylu "cinnamon dress" czy obłędny komplet utrzymany w estetyce "quiet luxury". Teraz na Instagramie aż huczy na temat zimowego looku Małgorzaty Sochy. Mowa o cekinowej spódnicy w szampańskim kolorze w roli głównej.

Cekinowe spódnice zimą zaleją ulice światowych stolic mody

W sezonie jesień-zima 2025/2026 cekinowa spódnica pojawiła się na wybiegach takich domów mody jak Gucci, Bottega Veneta czy Chanel. Projektanci zestawiali ją z kontrastującymi elementami garderoby, tworząc odważne i nowoczesne stylizacje. Bottega Veneta wyeksponowała połysk cekinów w minimalistycznych stylizacjach monochromatycznych, a Chanel dołączył do zestawu kozaki, z kolei dom mody Gucci postawił na eklektyczne komplety łącząc cekinowe spódnice z prostymi, dzianinowymi swetrami. Właśnie na takie połączenie skusiła się też Małgorzata Socha, łącząc cekinową spódnicę o długości midi z mięciutkim swetrem z szerokimi rękawami w odcieniu baby pink.

Codzienne zestawienie cekinowej spódnicy staje się coraz popularniejsze wśród it-girls. Inspiracje prosto z ulic największych miast mody pokazują, że ten trend można z powodzeniem zastosować w praktyce. Na co dzień królują długości midi i maxi,, które w połączeniu z kozakami tworzą nonszalancki, ale wyważony look.

Z czym zestawić cekinowe spódnice by wyglądać modnie i stylowo?

Choć jeszcze niedawno cekinowe stylizacje zarezerwowane były głównie na wyjątkowe okazje, teraz z łatwością wpleciemy je do codziennego outfitu. Modne są połączenia cekinowej spódnicy z prostymi, jednolitymi swetrami, najlepiej w stonowanych kolorach. Minimalistyczna góra świetnie balansuje błyszczącą dolną część stylizacji, tworząc harmonijną i przemyślaną całość.

Zimowe dni sprzyjają także warstwowości. Na cekinową spódnicę można narzucić długi, ciepły płaszcz, który nie przyćmi efektownego dołu, a doda stylizacji miejskiego charakteru. Warto stawiać na neutralne kolory, jak beże, szarości, czernie, czy delikatny róż, które pozwalają cekinom grać pierwsze skrzypce. Na wieczór sprawdzają się fasony ołówkowe lub asymetryczne, jak ten, na jaki zdecydowała się Małgorzata Socha. To idealna propozycja na Boże Narodzenie, Sylwestra, karnawał i nie tylko.

Gdzie kupić modne cekinowe spódnice w stylu Małgorzaty Sochy?

Cekinowa spódnica to propozycja dla osób, które szukają modnych i niebanalnych rozwiązań w swojej garderobie. Jeśli spodobała wam się spódnica Małgorzaty Sochy, musicie przygotować się na niemały wydatek. Asymetryczna cekinowa spódnica z różą w pasie o szampańskim odcieniu to Rotate Sequins Knot Skirt Nugat i kosztuje 1 170 złotych.

Ciekawą cekinową spódnicę o prostym kroju, długości midi i szampańskim kolorze kupicie w Reserved za 119,99 złotych.

Cekinowa spódnica w stylu Małgorzaty Sochy z Reserved za 119,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Medicine za 69,90 złotych czeka na was równie ciekawa propozycja z rozcięciem z boku.

Cekinowa spódnica w stylu Małgorzaty Sochy z Medicine za 69,90 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek ciemniejszych, chłodnych tonów też coś znalazłam. Modną cekinową spódnicę midi w stylu Małgorzaty Sochy kupicie w Sinsay za 49,99 złotych.

