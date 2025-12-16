Pomimo iż Katarzyna Sokołowska nie stroni od charakterystycznych elementów garderoby, których odważna stylistyka niekiedy wprawia jej fanów w osłupienie, to jurorka polskiej odsłony "Top Model" od lat znana jest z zamiłowania do klasycznej elegancji, w myśl stylistyki "old money". W jej szafie królują idealnie skrojone marynarki, podkreślające sylwetkę sukienki czy perfekcyjnie wyselekcjonowane modele spodni. W okresie zimowym w garderobie Kasi Sokołowskiej nie zabrakło również spodni "Snow Twill", będących jednym z największych trendów na zimę 2025/2026.

Kasia Sokołowska w modnych spodniach "Snow Twill". To hit na zimę 2025/2026

Szukasz idealnych spodni na zimę, które będą pasować do każdej stylizacji, od casualowej po najbardziej elegancką? Ta modowa perełka podbija wybiegi i zalewa ulice światowych stolic mody. Spodnie "Snow Twill" pokochały it-girls i zagraniczne gwiazdy. Teraz ten model podbija też Polskę. Co więcej, już niebawem mogą zdetronizować klasyczne jeansy. Kasia Sokołowska już je nosi.

Wieloletnia praca jako reżyserka pokazów mody niewątpliwie ma ogromny wpływ na zmysł estetyczny Kasi Sokołowskiej oraz jej odwagę w zabawie modą. Niedawno Kasia Sokołowska zaskoczyła kontrowersyjnym dodatkiem na jesień, łącząc klasyczne czółenka z ocieplaczami na łydki. Wcześniej głośno było także o jej rybaczkach czy klapkach typu mule, które jedni kochają, a inni ich nienawidzą. Jedno jest jednak pewne, pomimo licznych modowych eksperymentów, to właśnie klasyczna elegancja gra pierwsze skrzypce w garderobie jurorki "Top Model". Doskonałym przykładem jest jej niedawny look ze stylowymi spodniami "Snow Twill" w roli główniej. Całość stylizacji dopełniła biała marynarka.

Spodnie "Snow Twill" zalewają ulice - minimalizm, który robi wrażenie

Spodnie "Snow Twill" idealnie oddają ducha tzw. "quiet luxury", czyli luksusu bez ostentacji. Ich siła tkwi w prostocie. Czysta linia, wysoka jakość tkaniny i dopracowany krój to elementy, które przyciągają uwagę bez potrzeby przesadnych zdobień. Stylowe kobiety doceniły spodnie "Snow Twill" za ich uniwersalność. Nadają się zarówno na oficjalne wyjścia, jak i codzienne stylizacje. Estetyka minimalist core i soft tailoring została tu wyniesiona na nowy poziom. Nieprzerysowane, funkcjonalne, a jednocześnie niezwykle efektowne.

Dzięki ich lekkości i jasnemu kolorowi, spodnie optycznie wydłużają nogi i wysmuklają sylwetkę. Efekt śnieżnej bieli to także symboliczny detoks po sezonie dominacji czerni i ciężkich tkanin. Charakteryzują się luźną nogawką i wysokim stanem, który modeluje talię. Są odpowiedzią na potrzebę komfortu, jakości i ponadczasowej elegancji.

Minimalistki pokochały je za subtelność, lekkość formy oraz doskonałe wpisanie się w aktualne tendencje modowe. Projekt ten błyskawicznie stał się nieodłącznym elementem zimowych stylizacji kobiet ceniących klasykę i nowoczesny szyk. "Twill" odnosi się do charakterystycznego ukośnego splotu, tworzącego widoczne prążki

Jak stylizować spodnie "Snow Twill" zimą 2025/2026

Dotychczasową zimową klasyką były jeansy czy skórzane spodnie,. Jednak w 2025 roku stylowe minimalistki szukają czegoś więcej - wygody, jakości i wyrafinowania w jednym. Spodnie "Snow Twill" zapewniają wszystko to, czego brakuje klasycznym denimom. Są cieplejsze i bardziej komfortowe, lepiej dopasowują się do sylwetki, wpisują się w nowoczesną estetykę, doskonale nadają się zarówno do stylizacji biurowych, jak i casualowych.

Zestawienie spodni "Snow Twill" z równie eleganckimi i subtelnymi elementami garderoby pozwala stworzyć spójny, przemyślany total look. Najlepiej prezentują się w połączeniu z: kaszmirowym golfem w neutralnym odcieniu, oversize’owym wełnianym płaszczem w kolorze taupe, klasyczną, białą koszulą, białą marynarką lub w kolorze cocoa brown oraz botkami na niskim obcasie.

Kasia Sokołowska w modnych spodniach "Snow Twill". To hit na zimę 2025/2026, Fot. Pawel Wodzynski/East News

Gdzie kupić modne spodnie "Snow Twill" na zimę 2025

Spodnie "Snow Twill" zdecydowanie są dla kobiet, które nie chcą krzyczeć ubiorem, ale wciąż wyglądać spektakularnie. Jeśli spodobał wam się model w stylu Kasi Sokołowskiej, mam dla was dobrą wiadomość. Podobne spodnie znalazłam dla was w ofertach znanych i lubianych sieciówek.

W Mango za 189,99 złotych kupicie modne spodnie "Snow Twill" z wysokim stanem, dodatkiem wełny i zamkiem błyskawicznym z boku.

Modne spodnie "Snow Twill" na zimę w stylu Kasi Sokołowskiej z Mango za 189,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja czeka na was w Stradivariusie za 139 złotych. Białe spodnie "Snow Twill" z szerokimi nogawkami i ozdobnymi zaszewkami idealnie sprawdzą się jako baza zarówno eleganckich, jak i casualowych looków.

Modne spodnie "Snow Twill" na zimę w stylu Kasi Sokołowskiej ze Stradivariusa za 139 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Sinsay za 59,99 złotych znajdziecie modową perełkę z ozdobnym, kontrastowym czarnym, wąskim paskiem ze srebrną sprzączką.

Modne spodnie "Snow Twill" na zimę w stylu Kasi Sokołowskiej z Sinsay za 59,99 złotych, Fot. materiały prasowe