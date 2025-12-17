"Mam Talent" od lat bawi i wzrusza widzów TVN, którzy na bieżąco śledzą kolejne spektakularne występy uczestników, specjalizujących się w rozmaitych specjalizacjach, jak śpiew, gra na instrumentach, taniec, akrobatyka czy sztuka iluzji. Ku zaskoczeniu wielu sympatyków show, stacja przygotowała dla swoich widzów wyjątkowe widowisko. Podczas nadchodzących świąt Bożego Narodzenia zostanie wyemitowany specjalny odcinek "Mam Talent". Mamy pierwsze zdjęcia z planu. Stylizacja Agnieszki Chylińskiej zaskakująca!

W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Agnieszka Chylińska zaskoczyła lookiem w świątecznej odsłonie "Mam Talent"

Znana ze swojego mocnego looku i zamiłowania do grunge'owego stylu Agnieszka Chylińska, w świąteczniej odsłonie "Mam Talent" pojawi się w stylizacji, która z pewnością wprawi jej fanów w osłupienie. Po tym, jak Agnieszka Chylińska zrzuciła 20 kilogramów, artystka postanowiła wyeksponować wysmukloną sylwetkę stawiając na... połyskliwą mikro mini.

W świątecznej odsłonie "Mam Talent" zobaczymy więc nie tylko odmienioną figurę wokalistki, ale też stylizację, na jaką do tej pory Agnieszka Chylińska nigdy jeszcze się nie zdecydowała. Na zdjęciach z planu bożonarodzeniowego odcinka hitu TVN widzimy jurorkę talent show w dopasowanej spódniczce mikro mini z połyskliwego materiału, którą Agnieszka Chylińska zestawiła z klasycznym, czarnym golfem. Do tego podkreślająca talię osy, taliowana, krwistoczerwona marynarka z ozdobnymi przeszyciami z motywem szachownicy.

Całość stylizacji dopełnił niezwykle stylowy, choć dla niektórych kontrowersyjny dodatek, w postaci czerwonych rajstop. Ten ekscentryczny element garderoby, przez lata lansowany był przez księżną Dianę. Już w latach 80. i 90. była żona Karola III eksperymentowała z intensywnymi barwami, łącząc je z eleganckimi sukienkami, kostiumami i płaszczami. W 1985 roku pojawiła się w czerwonych rajstopach zestawionych z sukienką, kapeluszem i czółenkami w tym samym odcieniu.

Do bożonarodzeniowej stylizacji jurorka "Mam Talent" dobrała klasyczne, czarne czółenka na wysokim obcasie z noskiem w szpic oraz złotą biżuterię w postaci okazałego naszyjnika i imponujących kolczyków z motywem gwiazdy.

Jak stylizować czerwone rajstopy

Rajstopy przestają być jedynie praktycznym dodatkiem na chłodne dni. Teraz to główny punkt stylizacji. W nadchodzącym sezonie warto odważyć się na mocny kolor i stworzyć total look, jak Lady Di czy znana z kultowego serialu "Plotkara" Blair Waldorf. Rajstopy można zestawić z oversize'owymi marynarkami, dzianinowymi swetrami, czy mini spódniczkami, jak zrobiła to Agnieszka Chylińska.

Najbezpieczniejszym wyborem są stylizacje monochromatyczne, jak połączenie czerwonych rajstop z sukienką i butami w tym samym kolorze. Dla początkujących modowych eksperymentatorek alternatywą mogą być skarpetki w intensywnych barwach, np. karminowych, które łatwo zestawić z jeansami, czarną marynarką i mokasynami. Odważni mogą sięgnąć po kontrasty, łącząc kolorowe rajstopy z czernią, granatem czy szarością.

Kiedy premiera świątecznego odcinka "Mam Talent"

Jurorzy "Mam Talent" są już po nagraniach do świątecznej odsłony show, w której zobaczymy istną plejadę gwiazd programu. W wyjątkowym odcinku wystąpią m.in. Delfina i Bartek, zwycięzcy 5.edycji, a także Krzysztof Jaros, zwycięzca 13. sezonu. "Mam Talent pod choinkę" pojawi się na antenie TVN 25 grudnia o 19:45. Będziecie oglądać?

W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Agnieszka Chylińska zaskoczyła lookiem w świątecznej odsłonie "Mam Talent", Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Agnieszka Chylińska w zaskakującej stylizacji w świątecznym wydaniu "Mam Talent", Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Julia Wieniawa, Marcin Prokop i Agnieszka Chylińska w świątecznym wydaniu "Mam Talent", Fot. VIPHOTO/EAST NEWS