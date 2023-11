5 z 7

Antek Królikowski i Kasia Sawczuk: kulisy ich rozstania

Antek Królikowski i Kasia Sawczuk tworzyli zgraną parę. Młodziutka aktorka zdołała zdobyć sympatię jego rodziców. Gdy Antek wyjeżdżał do RPA, aby wziąć udział w programie "Agent Gwiazdy", jego ukochana czule żegnała go na lotnisku. Niedługo później w mediach pojawiła się informacja, że młodzi nie są już razem. Plotkowano, że powodem tego rozstania był... Nikodem Rozbicki! Podobno Kasia Sawczuk flirtowała z nim, co wyprowadzało z równowagi Antka Królikowskiego.

- Nikodem nie mógł oprzeć się Kasi. Ale zrodziło to towarzyski niesmak. On i Antek byli serdecznymi kolegami. Teraz na ich przyjaźni pojawiła się poważna rysa. Może jak minie odpowiednio dużo czasu, wrócą do kumpelskich relacji i zakopią topór wojenny - mówił znajomy pary w rozmowie z "Faktem".

Wygląda na to, że te relacje mogą się już nigdy nie poprawić...