Już kilka dni temu informowaliśmy, że Kasia Sawczuk, po rozstaniu z Antkiem Królikowskim, spotyka się z nowym chłopakiem, który również jest aktorem. Okazuje się, że jest to... Nikodem Rozbicki, 22-letni gwiazdor serialu "Powiedz TAK!". Co więcej - Nikodem jest przyjacielem Antka! Czy to koniec ich kumpelskiej relacji?

Rozstanie Kasi Sawczuk i Antka Królikowskiego było o tyle zaskakujące, że para wydawała się być idealnie zgrana! To przy niej Królikowski ustatkował się, zaczął myśleć nawet o ślubie! Kiedy wyjechał do RPA, aby nakręcić program Agent, w wywiadach podkreślał, jak bardzo tęskni za swoją dziewczyną. Ich rozstanie bardzo przeżywa również mama aktora, Małgorzata Królikowska Ostrowska, która była zachwycona swoją przyszłą synową.

Kiedy ich związek to już przeszłość, Kasia Sawczuk skupia się na nowej relacji. Według informacji Faktu młoda aktorka spotyka się z Nikodemem Rozbickim. Tabloid sugeruje jednak, że ich związek również może nie przetrwać próby czasu:

Nikodem nie mógł oprzeć się Kasi. Ale zrodziło to towarzyski niesmak. On i Antek byli serdecznymi kolegami. Teraz na ich przyjaźni pojawiła się poważna rysa, może jak minie odpowiednio dużo czasu wrócą do kumpelskich relacji i zakopią topór wojenny - mówi znajomy pary.

Kim jest Nikodem Rozbicki?

Nikodem Rozbicki jest 22-letnim aktorem, znanym z filmów takich jak Bejbi blues, Obietnica czy Listy do M. 2. Zagrał również w serialu „Powiedz TAK!” oraz wystąpił w „Tańcu z Gwiazdami” w parze z Agnieszką Kaczorowską.

Kasia i Antek rozstali się jakiś czas temu!

